Забастовка крупного греческого грузового порта продлена на 5 дней

Работники крупнейшего греческого грузового порта в Пирее продлили на пять дней забастовку против сделки по продаже терминала китайской компании Cosco, сообщил во вторник забастовочный комитет. Об этом сообщает РИА Новости.

Стачка, начатая еще 1 октября, не закончится как минимум до 18 октября, несмотря на скопившиеся в порту тысячи неразгруженных контейнеров, в том числе со скоропортящимися продуктами питания и лекарствами. Основное требование - прекращение процесса передачи порта китайской компании, который бастующие называют "распродажей государственного имущества". В ноябре 2008 года китайский портовый оператор Cosco приобрел грузовой терминал в Пирее за 831 миллион евро, пообещав вложить в гавань еще 3,4 миллиарда евро в течение 35 лет. В соглашении, которое было подписано в присутствии председателя КНР Ху Цзиньтао и тогдашнего премьер-министра Греции Костаса Караманлиса, предусматривается, что Cosco реконструирует порт. Работники Организации порта Пирей заявляют, что после реструктуризации количество необходимого персонала сократится, и новый владелец уволит две трети рабочих. "Правительство добилось начала диалога (с Cosco) по всем вопросам, в том числе и касающимся рабочих взаимоотношений", - заявил во вторник официальный представитель греческого правительства Йоргос Петалотис. Правительство левоцентристской партии ПАСОК, которое пришло к власти на выборах 4 октября, пока не определилось в отношении того, будет ли пересмотрена сделка с Cosco. Представители правительства, с одной стороны, обещали уважать международные соглашения, а с другой - заявили о намерении сохранить рабочие места.