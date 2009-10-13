Железнодорожники Таиланда угрожают массовыми акциями

Профсоюз железнодорожников Таиланда угрожает начать массовые уличные акции, если правительство не отправит в отставку Управляющего Государственных железных дорог Таиланда Юттхану Тхапчарена,сообщает РИА Новости.

Его обвиняют в некомпетентности, приведшей, по мнению железнодорожников, к самой тяжелой железнодорожной катастрофе в истории страны, которая произошла в районе курортного города Хуа Хин 5 октября, сообщает во вторник Интернет-сайт газеты Bangkok Post. Председатель профсоюза Савит Кеован заявил СМИ, что Юттхана некомпетентен как руководитель, и что еще в 2007 году профсоюз обращался к нему с заявлением о серьезной нехватке железнодорожного персонала в стране и об опасности, которую она представляет в связи с тем, что экипажи вынуждены работать часто по 11 часов, по семь дней в неделю без выходных. По словам Кеована управляющий отклонил это заявление и отказался набирать дополнительный штат машинистов и механиков, сообщает Bangkok Post. 5 октября пассажирский поезд, следовавший в Бангкок с юга Таиланда при тяжелых погодных условиях (сильный ливень), неожиданно для диспетчерских служб набрал скорость в 105 км в час (при норме 75 км в час) на участке дороги, где он должен был по расписанию тормозить, чтобы обеспечить уход на запасной путь встречного товарного состава. Машинист пассажирского поезда не отвечал на попытки диспетчеров связаться с ним по служебной радиосвязи и мобильному телефону. Чтобы избежать неминуемого столкновения была переключена стрелка для отвода пассажирского поезда на запасной путь вместо товарного. При проходе стрелки из-за высокой скорости 12 из 14 вагонов поезда сошли с рельс, шесть вагонов перевернулись. В катастрофе погибло 8 и было ранено 90 человек. Материальный ущерб от катастрофы составил, по оценке Управления государственных железных дорог, не менее 100 миллионов бат (2,7 млн долларов). Машинист, выживший в катастрофе, бежал с места происшествия, однако вскоре сдался властям. Он утверждает, что потерял сознание в момент управления поездом. Руководство Управления железных дорог считает, что машинист заснул на работе, и полностью возлагает на него вину за происшедшее, пишет Интернет-ресурс. Профсоюз железнодорожников опротестовал предполагаемое увольнение машиниста, которого следственная комиссия Управления признала виновным в катастрофе. "Увольнять машиниста - несправедливо. Он не один виновен в катастрофе. Человек, который постоянно недосыпает, не должен управлять поездом. А пока не будет достаточного количества сменных экипажей, машинисты будут недосыпать", заявил председатель профсоюза. Государственные железные дороги - одно из старейших госпредприятий Таиланда. Железнодорожное сообщение в стране было открыто в 1894 году. В 1930 году был введен стандарт ширины железнодорожной колеи 1, 435 м. До этого южная и северная ветки таиландских железных дорог имели колею разной ширины. Скорость движения для такой колеи в Таиланде и некоторых соседних странах установлена до 100 км в час при норме 35 - 75 км в час, кроме специальных скоростных дорог и метро. В настоящее время общая длина железнодорожного полотна в Таиланде составляет 4 тысячи 41 км. На железных дорогах страны работает 26 412 человек. В последние годы в Таиланде неоднократно ставился вопрос о необходимости приватизации железных дорог.