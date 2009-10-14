Чистая прибыль Intel упала на 7,8%

По итогам третьего квартала 2009 года чистая прибыль американской корпорации Intel Corp. составила 1,86 млрд долл., тогда как за аналогичный период прошлого годом была на уровне 2,01 млрд долл. (падение - 7,8%).

Несмотря на всю привлекательность продукция, Интел все же не находит покупателей в достаточном количестве. В условиях кризиса спрос на компьютеры и оргтехнику падает.