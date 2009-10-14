Профсоюз «Дельта-Лоцман»: нужно сменить руководство ГП

Первичная профсоюзная организация ГП «Дельта-Лоцман» считает необходимым сменить руководство предприятия. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель профсоюза Владислав ПИВОВАРОВ.

По его словам, ранее на конференции профсоюза было принято решение о смене руководства «Дельта-Лоцман», направлены соответствующие обращения Президенту Украины, премьер-министру Украины и пр.

«Чем меньше профессионализма, тем больше амбиций. Именно такая ситуация сложилась с приходом в 2008 г. нового руководства на предприятие. Нынешнее руководство не является профессионалами в сфере безопасности мореплавания. А руководить передовым предприятием морской отрасли без базового морского образования и практических навыков кораблевождения и плавания фактически невозможно. То есть, можно какое-то время поддержать это предприятие на плаву, но развивать его дальше без таких знаний и навыков проблематично», - отметил В.ПИВОВАРОВ.

По его данным, на предприятии проводятся незаконные увольнения, сокращение профессиональных работников, нарушение трудового законодательства, давление на членов профкома и пр.

Как отметил В.ПИВОВАРОВ, основной конфликт с руководством возник после заявлений о намерениях сократить рабочих предприятия. «Но просто сокращать работников на фоне созревающего на тот момент экономического кризиса мы не могли позволить. Исходя из этого, профсоюз не дал согласия на увольнение работников по сокращению штата», - сказал он.

Справка УНИАН. ГП «Дельта-Лоцман» (г. Николаев) существует с февраля 1998 года. Оно выполняет строительно-монтажные работы на канале «Дунай – Черное море». «Дельта-Лоцман» также осуществляет проводку судов в морских и речных портах Николаевской и Херсонской областей, а также обеспечивает транзитный проход судов в речные порты на Днепре.