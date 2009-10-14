Перевозки пассажиров сократились на 12%

Пассажирским транспортом Украины за январь-сентябрь 2009 г. перевезено 5,5 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 100,5 млрд. пасс./км, что составляет соответственно 87,9% и 89,7% от объемов аналогичного периода 2008 г.

Об этом УНИАН сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В частности, за январь-сентябрь 2009 г. железнодорожным транспортом отправлено 327,9 млн. пассажиров, что на 3,9% меньш, чем за январь-сентябрь 2008 г. Отправка пассажиров уменьшилась на Донецкой железной дороге – на 7,4%, Южной – на 4,6%, Одесской – на 3,9%, Юго-Западной – на 3,7%, Приднепровской – на 2,2% и Львовской – на 2,3%.

При этом услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 3,0 млрд. пассажиров, что на 7,3% меньше объемов перевозок пассажиров в январе-сентябре 2008 г. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 8,6%.

Кроме того, по данным Госкомстата, перевозки пассажиров водным транспортом сократились на 13% - до 6,4 млн. человек. В частности, перевозки морским транспортом сократились на 16,3% по сравнению с январем-сентябрем 2008 г. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 80,9% общих объемов морских пассажироперевозок, уменьшили перевозку пассажиров на 16,0%

Заграничные морские перевозки пассажиров уменьшились на 4,3%. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (94,8%), уменьшили перевозку пассажиров на 3,8%.

Как отмечают в комитете, авиационным транспортом за отчетный период перевезено 4,1 млн. пассажиров, что на 13,2% меньше объемов авиаперевозок пассажиров за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за 9 месяцев 2009 г. городским электротранспортом перевезено 2,1 млрд. пассажиров, что на 19,1% меньше, чем в январе-сентябре 2008 г.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии текущего года пассажирским транспортом было перевезено 3,7 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 63,9 млрд. пасс./км, что соответственно на 12,2% и 10,1% меньше объемов января-июня 2008 года.

Справка УНИАН. За 2008 год пассажирским транспортом Украины было перевезено 8,3 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 147,3 млрд. пасс./км, что соответственно на 1,4% и 4,5% больше, чем в 2007 году.