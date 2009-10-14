Перевозка грузов снизилась на 29%

Предприятия транспорта Украины за январь-сентябрь 2009 г. перевезли 496,8 млн. т грузов, что составило 71,4% от объема перевозок грузов за январь-сентябрь 2008 г. (на 28,6% меньше).

Об этом УНИАН сообщил Государственный комитет статистики Украины.

Согласно данным Госкомстата, грузооборот составил 270,7 млрд. т/км - 70,8% от объема аналогичного периода 2008 г. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 31,2%. На Львовской железной дороге грузооборот уменьшился на 38,1%, Южной – на 35,1%, Юго-Западной – на 34,4%, Донецкой – на 30,8%, Приднепровской – на 29,8%, Одесской – на 24,2%. Уменьшение грузооборота произошло также на автомобильном транспорте (на 11,4%), авиационном (на 15,9%), трубопроводном (на 27,4%), морском (на 57,0%), речном (на 49,2%).

Перевозка грузов железными дорогами уменьшилась на 29,4% - до 282,1 млн. тонн, в том числе отправка грузов – на 27,3%. Отправка грузов уменьшилась на Одесской железной дороге на 39,8%, Львовской, – на 33,6%, Юго-Западной – на 32,4%, Приднепровской – на 27,1%, Донецкой – на 25,0%, Южной – на 15,4%. В частности, отправка цемента снизилась на 44,5%, строительных материалов – на 44,6%, черных металлов – на 35,6%, лесных грузов – на 33,6%, утиля черных металлов – на 30,3%, химических и минеральных удобрений – на 40,8%, железной и марганцевой руды – на 24,1%, нефти и нефтепродуктов – на 25,6%, кокса – на 24,6%, каменного угля – на 14,3%. Отправка зерна и продуктов помола выросла на 36,4%

По данным комитета, отечественный морской и речной торговый флот в январе-сентябре 2009 г. выполнил перевозку грузов в объеме 6,9 млн. т, что на 55,1% меньше показателей за 9 месяцев 2008 г. Перевозки грузов предприятиями речного транспорта уменьшились на 61,3%, морского транспорта – на 46,4%. Заграничные перевозки грузов морским транспортом сократились на 54,0%, речным – на 45,2%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 16,2% и составлял 117,7 млн. т. Переработка импортных грузов уменьшилась на 51,3%, транзитных грузов – на 22,3% и внутреннего сообщения – на 61,5%. В то же время переработка экспортных грузов выросла на 9,9%. Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – сократилось на 25,1% - до 12,3 тыс. единиц.

Как сообщают в комитете, предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за отчетный период 2009 г. перевезено 101,1 млн. т грузов, что на 28,0% меньше объема перевозок грузов в январе-сентябре 2008 г., и выполнен грузооборот в объеме 24,3 млрд. т/км, который сократился на 11,4%.

Кроме того, за 9 месяцев 2009 г. авиационным транспортом перевезено 61,5 тыс. т грузов, что на 23,1% меньше, чем за 9 месяцев 2008 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 246,7 млн. т/км, что на 15,9% меньше по сравнению с 9 месяцами 2008 г.

Магистральными трубопроводами транспортировано 106,6 млн. т грузов, что на 24,2% меньше аналогичного периода 2008 г. Перекачка газа уменьшилась на 29,2%, аммиака – на 41,5%, нефти - на 5,8%. Транзит газа сократился на 29,9%, аммиака – на 26,1%, нефти – на 9,0%.

Как сообщал УНИАН, в 1-м полугодии 2009 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 315,8 млн. тонн грузов, что на 31,8% меньше, чем за январь-июнь 2008 г.

За 2008 г. предприятиями транспорта Украины было перевезено 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем за 2007 г. Грузооборот за 2008 год составил 491,7 млрд. т/км, что на 0,2% меньше, чем за 2007 г.