Охрана ДЖД предупредила хищений на 250 тыс. грн.

Работники оперативных групп военизированной охраны Донецкой железной дороги (ДЖД) за 9 месяцев 2009 года предотвратили 326 случаев расхищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 255,7 тыс. гривен.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ДЖД, в результате этих действий задержаны и переданы правоохранительным органам 393 расхитителя для принятия мер согласно действующему законодательству.

В сообщении отмечается, что, как правило, объектами посягательств становятся грузы, которые перевозятся в открытом подвижном составе, в первую очередь это изделия из черных металлов, металлолом и уголь. С целью предотвращения расхищения ведомственная военизированная охрана за указанный период сопровождала свыше 28 тыс. поездов с номенклатурными и другими ценными грузами. На пути следования грузов работники военизированной охраны шесть раз применяли табельное оружие.

Кроме того, согласно сообщению, систематически проводится работа по профилактике правонарушений на железной дороге, среди которых проезд в грузовых поездах и хождение в неустановленных местах по железнодорожным путям. За январь-сентябрь этого года к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 8,6 тыс. гривен привлечены 1012 человек.