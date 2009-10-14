Количество пользователей украинского Интернета выросло

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальных пользователей, сделавших более одного просмотра страницы за сентябрь 2009 года, и пользователей, которые просматривали страницы в этом же и в прошлом месяце) в сентябре 2009 года вырос на 10,4% по сравнению с августом 2009 года и составил почти 12,34 млн. чел. (в августе – 11,17 млн.).

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за сентябрь 2009 года, которым располагает УНИАН.

География распределения пользователей Интернета в сентябре продемонстрировала, что в основном украинские пользователи Интернета живут в столице и в крупных городах - на первые 8 регионов Украины пришлось почти 89% украинских пользователей Интернета.

При этом со значительным отрывом от других регионов лидирует Киев, на который в сентябре 2009 года пришлось 59,38% от всех пользователей Интернета в Украине. Далее следуют: Одесса (6,74%), Днепропетровск (5,41%), Донецк (5,19%), Харьков (4,18%), Львов (3,21%), Крым (2,53%), Запорожье (2,26%). Суммарная доля этих регионов составила 29,52%.

На остальные регионы Украины пришлось 11,1% пользователей Интернета в Украине в сентябре 2009 года.

Аутсайдерами по уровню проникновения Интернета в Украине в сентябре стали города Луцк (0,13% пользователей), Черновцы (0,25%) и Житомир (0,24%).

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернета в Глобальной сети в сентябре 2009 года составило более 4,152 млрд. минут, что на 8,75% больше, чем в августе 2009 года.