ЮЖД отремонтировала около 500 км путей

За 9 месяцев 2009 года Юго-Западная железная дорога выполнила ремонтно-путевые работы на 492 км железнодорожного пути. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, с начала года железнодорожники провели модернизацию 85 км железнодорожного пути, еще 184 км были капитально отремонтированы, а среднему и оздоровительному ремонту подверглись соответственно 141 км и 82 км путей. По данным ЮЗЖД, на сегодня выполнение среднего ремонта железнодорожного пути составляет уже 100%.

Также с начала года путейщики Юго-Западной железной дороги заменили 151 стрелочный перевод, отремонтировали 40 переводов. До конца года запланировано заменить еще 9 переводов.