Корпорация «Богдан» рассчитывает получить кредит под государственные гарантии для Луцкого автомобильного завода (ЛуАЗ) для завершения строительства второй очереди автобусного и троллейбусного производства в Луцке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан», в состав которой входит ЛуАЗ.

Согласно сообщению, вчера, 13 октября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе посещения Луцкого автомобильного завода заявила, что правительство Украины рассмотрит возможность выделения заводу кредита под госгарантии.

По данным пресс-службы, корпорация уже профинансировала строительство второй очереди автобусного и троллейбусного производства на 90% за счет собственных средств. После введения в эксплуатацию второй очереди автобусного производства корпорация сможет выйти со своей продукцией на рынки Европы, поскольку используемые на предприятии технологии сегодня имеются лишь у одного европейского производителя. За счет использования новейших технологий срок гарантии на кузова для автобусов, троллейбусов и вагонов трамваев будет увеличен до 15 лет.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" – один из крупнейших субъектов авторынка Украины, созданная в 2005 году с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В ее состав входят 20 компаний, среди которых: Луцкий автомобильный завод (Автомобильный завод «Богдан»), «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина» и другие.

По результатам 2008 года доля ОАО «ЛуАЗ» в общем объеме выпуска легковых автомобилей в Украине увеличилась с 14% до 22%.