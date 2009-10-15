ITC запустила сеть мобильного 3G-интернета

Оператор сотовой связи в стандарте CDMA-800 ITC (ТМ СDMA Ukraine) запустил в коммерческую эксплуатацию сеть мобильного Интернета третьего поколения (3G) по технологии EVDO. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, теперь абоненты СDMA Ukraine в г. Ровно могут воспользоваться услугами высокоскоростного мобильного 3G-интернета по технологии EVDO.

По словам директора по маркетингу и продажам СDMA Ukraine Бориса ДАНИЛОВА, СDMA Ukraine последовательно модернизирует сеть, запуская технологию EVDO в новых регионах.

Справка УНИАН. Совместное предприятие ООО International Telecommunication Company LLC (ITC) предоставляет услуги местной сотовой связи стандарта CDMA в Украине с 1996 года под торговой маркой CDMA Ukraine.

СDMA Ukraine является одним из крупнейших операторов связи среди компаний, предоставляющих услуги в стандарте CDMA. Компания обслуживает более 300 тыс. абонентов. Собственная сервисная сеть компании состоит из 22 Центров обслуживания абонентов и более 100 дилерских точек продаж. Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг местной сотовой связи и беспроводного доступа в Интернет на скорости до 3,1 Мбит/с на основе новейших технологий связи третьего поколения – CDMA2000 1xEVDO Rev.A. в диапазоне 800 МГц.