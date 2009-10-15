Дирекция Полтавского тепловозоремонтного проведет собрание акционеров

Дирекция Полтавского тепловозоремонтного завода 27 ноября 2009 года созывает внеочередное собрание акционеров.

Как сообщили УНИАН на предприятии, на рассмотрение акционеров будут вынесены три вопроса: об изменениях состава дирекции, устава предприятия и положения о собраниях акционеров, наблюдательном совете и ревизионной комиссии.

Как сообщал УНИАН, в начале октября т.г. по решению набсовета Полтавского тепловозоремонтного завода исполняющим обязанности генерального директора назначен Владимир ГРИЩЕНКО.

Справка УНИАН. Полтавский тепловозоремонтный завод осуществляет ремонт тепловозов ТЕП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 и М-62 всех модификаций.

Мощность завода рассчитана на ремонт 800 дизелей по 60-70 секций в месяц.

60% запасов производства завода изношены. 13% производства завода составляет производство запасных частей.

76,27% завода принадлежат ЗАО «Внешторг» (Харьков).