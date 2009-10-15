Черновецкий потребует деньги за рекламу в транспорте

Перевозчики уверяют, что решение властей приведет лишь к росту убытков, покрывать которые придется из городского бюджета, пишет Дело.

Столичная мэрия хочет получать 50% средств, перечисляемых предпринимателями за размещение рекламы на коммунальном транспорте Киева. Соответствующий проект распоряжения КГГА Леонид Черновецкий намерен подписать в текущем месяце.

В прошлом году транспортные коммунальные предприятия города суммарно заработали на размещении рекламы 18-20 млн гривен, порядка 90% которых получили пассажирские перевозчики: Киевский метрополитен и "Киевпастранс", а еще около 10% — "Киевавтодор" и другие КП. По словам начальника управления непрофильных доходов КП "Киевский метрополитен" Сергея Солдатенко, по итогам 2008 года поступления от рекламы составили около 10 млн гривен, а за восемь месяцев нынешнего года — более 6,5 млн грн. "Но когда в октябре прошлого года город поднял тарифы, поступления остались практически на прежнем уровне, поскольку объемы рекламы существенно сократились. Дорогая услуга брэндирования станций и поездов стала вообще невостребованной, а работающие с метрополитеном агентства начали задерживать расчеты, чего ранее никогда не наблюдалось", — сетует он. В КП "Киевпастранс" также уверяют, что объемы рекламы, размещаемой в троллейбусах, автобусах, трамваях и маршрутках, сократились на 60%. Поэтому в нынешнем году они рассчитывают получить от этой деятельности около 7 млн гривен, что соответствует показателям прошлого года.

Официально представители обеих компаний отказываются комментировать решение властей. Но в личных беседах сетуют, что эти средства позволяли им хоть как-то сводить концы с концами, направляя их на ремонт подвижного состава и выплату заработной платы. "По итогам прошлого года подземка получила убытки в размере 218 млн гривен, а "Киевпастранс" — более 150 млн гривен, возникшие из-за разницы между установленными и экономически обоснованными тарифами. Но тогда их покрывал город. В бюджете Киева на 2009 года эти компенсации не предусмотрены. Если забрать у нас часть поступлений от размещения рекламы, это только увеличит убытки, которые в конечном итоге придется покрывать из городского бюджета", — заявили в одной из компаний на условиях анонимности. Подтверждает это и глава транспортной комиссии Киеврады Дмитрий Олийнык, по мнению которого перенаправление существующих финансовых потоков от рекламы на транспорте только ухудшит и без того плачевное состояние коммунальных предприятий. "Учитывая пристрастие городского руководства к закупке систем видеонаблюдения, спутникового слежения и паркоматов, нетрудно догадаться, на что будут потрачены эти деньги",— отметил он.

Не в восторге от решения властей и работающие в данной сфере предприниматели. Ведь документ, по их словам, предполагает, что договоры на размещение рекламы, равно как и согласования каждого отдельного заказа, необходимо будет визировать в Главном управлении транспорта КГГА. "В начале года мэрия уже разрушила систему прямого взаимодействия рекламных агентств со структурными подразделениями КП "Киевпастранс" — автобусным, трамвайным и троллейбусным парками, поручив работу по согласованию заказов одному из отделов предприятия. Это нанесло удар по оперативности выполнения заказов, из-за чего некоторые агентства потеряли клиентов. Если согласования придется получать в ГУ мэрии, это еще больше усложнит процедуру", — отметил директор РА "Эридан" Сергей Хоменко.