Вагоны-салоны ЮЗЖД в т.г. заказывались 15 раз

На протяжении 9 месяцев 2009 года вагоны-салоны Юго-Западной железной дороги заказывались 33 раза. Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Чаще всего в этом году, а именно 15 раз, вагоны-салоны включались в состав поездов, которые следуют в направлении Москвы. Нередко путешествия в комфортабельных вагонах-салонах заказывались в направлении курортов Крыма и Карпат.

На Юго-Западной железной дороге есть в наличие 5 вагонов-салонов, рассчитанных на 7-11 мест. В вагоне-салоне есть кухня, душевая кабина, двуспальная кровать, зал для проведения заседаний и тому подобное. Вагон оборудован современной бытовой, аудио и видео техникой. Пассажиров в поездке сопровождает проводник. По желанию, он может приготовить еду.