Харьковский авиазавод передал Лаосу самолет

Харьков. 15 октября. УНИАН. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) сегодня передало очередной самолет Ан 74ТК-300Д иностранному заказчику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор ХГАПП Анатолий МЯЛИЦА.

По его словам, самолет будет эксплуатироваться в авиаотряде правительства Лаосской Народно-Демократической Республики.

Для приема-передачи самолета в Харьков прибыл Посол ЛНДР в Российской Федерации и Украине Сомфон СИХАЛЕУН и официальная правительственная делегация ЛНДР, которые в эти минуты принимают участие в торжественной церемонии на заводе.

По словам А.МЯЛИЦЫ, это второй самолет семейства Ан-74, поставляемый в Лаос. Первый самолет – Ан-74ТК-100 эксплуатируется в этой стране с апреля 1998 года.

Справка УНИАН. Легкий региональный транспортный самолет Ан-74ТК-300 создан в 2001 г. АНТК им. Антонова при участии ЗМКБ «Прогресс», ОАО «Мотор-Сич» и ХГАПП в результате глубокой модернизации базовой модели Ан-74 и двигателей Д-36. Благодаря перенесению двигателей на пилоны под крыло повышено аэродинамическое совершенство самолета, увеличены крейсерская скорость и дальность полета и, таким образом, улучшена рентабельность эксплуатации. По уровню шума и выбросам вредных веществ в атмосферу Ан 74ТК 300 полностью отвечает современным требованиям ICAO. Самолет оснащен усовершенствованным навигационным комплексом на базе аппаратуры спутниковой навигации отечественного производства, делающим возможной эксплуатацию самолета в любых метеоусловиях.

Заложенный в конструкцию самолета Ан-74ТК-300 потенциал позволяет создать большое количество модификаций, включая различные по вместимости варианты пассажирского салона, транспортный, санитарный и VIP-вариант.

С начала выпуска легких транспортных многоцелевых самолетов семейства

Ан-72/74 в 1985 г. и до настоящего времени ХГАПП изготовил 180 самолетов данного семейства.