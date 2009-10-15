Россия выделит 13 млрд. долл. на строительство космодрома

Россия планирует выделить 400 млрд. рублей (около 13 млрд. долл.) на строительство космодрома «Восточный» в Амурской области.

Об этом УНИАН сообщили в Роскосмосе.

«Ориентировочная стоимость строительства «Восточного» – 400 млрд. руб.», – сказано в сообщении.

По данным Роскосмоса, первый автоматический запуск запланирован на 2015 год, пилотируемые аппараты должны полететь с амурского космодрома в 2018 году. На этапе строительства к работе будет задействовано 20-25 тыс. человек.

«Существующая система космических объектов России сегодня обеспечивает решение практически всего спектра задач страны в этой отрасли, но, по нашим оценкам, так будет только до 2015 года. Для долгосрочной перспективы этого недостаточно, нынешняя система потеряет статус своей оптимальности. С целью выполнения пилотируемых запусков и освоения дальнейшего космического пространства и встал вопрос о создании нового космодрома. Строительство «Восточного» даст возможность России осуществлять независимую космическую политику по всему спектру решаемых задач и сохранит за ней статус ведущей космической державы», – подчеркнул заместитель руководителя Роскосмоса Виктор РЕМИШЕВСКИЙ.

В настоящее время начался этап проектно-изыскательских работ. Правительство РФ уже выделило на это средства. Сегодня готовится целый пакет необходимых документов. Создание космодрома «Восточный» будет вестись в соответствии с федеральной целевой космической программой.