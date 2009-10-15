Наливайко: планируется разгосударствление газет и журналов

Исполняющий обязанности главы Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Олег НАЛИВАЙКО заявляет, что процесс разгосударствления газет и журналов, которые находятся в коммунальной и государственной собственности, планируется начать после выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе горячей телефонной линии в редакции газеты «Известия в Украине».

По словам О.НАЛИВАЙКО, такой процесс является велением времени. «Нет аналогов в других странах, кроме, пожалуй, России, чтобы государство финансировало такой огромный штат журналистов. Это в принципе неправильно», - сказал О.НАЛИВАЙКО.

Поэтому, по его словам, Госкомитет на добровольной основе работает над соответствующей законодательной базой, которая обеспечит данный процесс.

В то же время О.НАЛИВАЙКО отметил, что сегодня в стране практически все политизировано и каждой подобной реформе «клеятся ярлики». И.о. главы Госкомитета отметил, что будет проведено обсуждение возможных подходов, а позже, когда появится определенная политическая воля высшего руководства страны, эта реформа будет проведена.

О.НАЛИВАЙКО уточнил, что соответствующие изменения запланированы на январь-февраль следующего года. Он добавил, что есть вариант, что соответствующий законопроект будет внесен в парламент и будет поддержан депутатами, и тогда реформа начнется раньше. Однако, скорее всего, это произойдет после виборов, добавил он.