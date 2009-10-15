«Электротяжмаш» отгрузил оборудование для тепловозов
В Узбекистан
ГП «Завод «Электротяжмаш» (г. Харьков), которое является одним из крупнейших в мире производителей турбо-, гидрогенераторов и тяговых электродвигателей, приступило к поставкам оборудования для железнодорожного транспорта по узбекскому контракту.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.
Как сообщил замдиректора завода по внешнеэкономической деятельности и маркетингу Сергей ШЕВЧЕНКО, предприятие произвело отгрузку первой партии оборудования.
Он сообщил, что контракт будет выполнен в запланированные сроки – до конца текущего года.
Как сообщалось, в июле «Электротяжмаш» подписал крупный контракт, стоимостью более 10 млн. долл., на поставку в Узбекистан тягового оборудования разной мощности для тепловозов.
Справка УНИАН. Госпредприятие «Завод «Электротяжмаш», основанное в 1946 году в Харькове, является единственным в Украине разработчиком и производителем турбогенераторов для атомных и тепловых электростанций, гидрогенераторов и гидрогенераторов-двигателей для гидро- и гидроаккумулирующих электростанций.
Специализируется на производстве электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, буровых установок, экскаваторов, водяных насосов, оросительных каналов, а также на выпуске комплектного тягового электрооборудования для тепловозов, электровозов, дизель-поездов.
Продукция «Электротяжмаша» эксплуатируются более чем в 40 странах мира. В Украине генераторами «Электротяжмаша» укомплектовано свыше 70% тепловых и около 80% гидроэлектростанций.
Объем производства в 2008 году составил 694 млн. грн. (в 2007 году - 475 млн. грн.). На предприятии занято около 5,5 тыс. человек.