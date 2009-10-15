В Херсонской обл. на ремонт дорог направят почти 0,3 млн. грн.

Херсонский облсовет до конца года планирует направить почти 0,3 млн. грн. на ремонт дорог в области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли на сессии.

В частности, принято решение увеличить доходную часть специального фонда областного бюджета на 0,293 млн. грн.

Указанная сумма направлена управлению жилищно-коммунального хозяйства областной государственной администрации для софинансирования работ текущего ремонта и содержания дорог коммунальной собственности в Новой Каховке (48,8 тыс. грн.) и районах области: в Бериславском – 21,6 тыс. грн., Горностаевском – 45,86 тыс. грн., Голопристанском – 77,5 тыс. грн., Нижнесерогозском – 9 тыс. грн. и Чаплынском – 90,5 тыс. грн. согласно Перечню объектов, которые финансируются за счет средств специального фонда областного бюджета в 2009 году.