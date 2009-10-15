Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания Олег НАЛИВАЙКО заявляет, что Гостелерадио попытается восстановить сеть книгораспространения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе «горячей» телефонной линии в редакции газеты «Известия в Украине».

О.НАЛИВАЙКО заметил, что на сегодняшний день система книгораспространения полностью разрушена, и это связано с «безумной приватизацией».

Он напомнил, что раньше в центре каждого города обязательно находился книжный магазин, однако сейчас в этих помещениях расположены кофейни, рестораны или магазины. О.НАЛИВАЙКО отметил, что, к сожалению, местная власть этими вопросами не занималась.

По его словам, на сегодняшний день количество соответствующих торговых точек критически сузилось, и существует лишь 2-3 структуры, которые занимаются книгораспространением. При этом, сказал он, на полки своих книжных магазинов они выставляют те книги, которые им выгодно, а государство на этот процесс повлиять не может, поскольку отсутствуют соответствующие механизмы.

Вместе с тем, сообщил О.НАЛИВАЙКО, государственная акционерная компания «Укриздатполиграфия» уже создает свою сеть реализации книжной продукции. Он добавил, что этот процесс проходит очень тяжело, поскольку нет достаточно средств.

Также он назвал определенным позитивом в этом процессе то, что во время экономического кризиса освободилось много арендованных помещений, и Гостелерадио вместе с местной властью пытается это использовать.