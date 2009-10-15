Коллектив Херсонского морпорта просит у Тимошенко защиты

Трудовой коллектив ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) просит премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО вмешаться в ситуацию с массовыми проверками предприятия контролирующими органами.

Об этом сказано в обращении к премьеру, принятом на собрании трудового коллектива ХМТП 14 октября, текстом которого располагает УНИАН.

В соответствии с обращением, беспокойство сотрудников ХМТП связано с тем, что несмотря на постановление Кабмина от 21 мая 2009 г. об ограничении мероприятий госконтроля в сфере хозяйственной деятельности до конца этого года, «количество проверок, ревизий, расследований буквально "зашкаливает". С начала года в порту проведено 36 проверок 15 контролирующими органами. Также за это время предприятие предоставило ответ на 38 запросов.

«При этом существенных нарушений обнаружено не было. Вместо этого мы имели возможность убедиться, что некоторые из контролеров сами грубо нарушают требования действующего законодательства Украины», - сказано в обращении.

«Внеплановый» интерес очень напоминает знакомый сценарий, за которым чувствуется желание частных структур поживиться за государственный счет. Что это такое – коллектив порта хорошо знает, поскольку ему приходилось уже неоднократно отбивать атаки рейдеров. Вот и в этот раз – знакомые методы: многочисленные проверки, которые тормозят работу предприятия, выбивают из колеи специалистов порта, которые вынуждены отвлекаться на бумажную волокиту», - сказано в обращении коллектива ХМТП к главе правительства.

В обращении сообщается, что по итогам 9 месяцев ХМТП перечислил в бюджеты всех уровней 46,2 млн. грн., а за этот же период 2008 г. – 24,1 млн. грн.