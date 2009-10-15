В Винницкой обл. выросли тарифы на пригородных маршрутах

В Винницкой области с 15 октября возросли предельные тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных и междугородных маршрутах на 9,71% - 21,52%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в распоряжении председателя Государственной администрации Винницкой области Александра ДОМБРОВСКОГО.

В частности, тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных маршрутах увеличился на 9,7% или на 0,017 грн. - до 0,192 грн./км (без учета налога на добавленную стоимость), на междугородних - на 21,5% или на 0,034 грн. - до 0,192 грн./км.

Для перевозчиков, избравших упрощенную систему налогообложения и не являющихся плательщиками НДС, максимальные тарифы на междугородних и пригородных маршрутах будут установлены в размере 0,22 грн./км соответственно.

Справка УНИАН. В Винницкой области находится 1 466 населенных пунктов, в том числе 18 городов, 29 поселков городского типа.

В Винницкой области проживает около 1,7 млн. человек, из которых 51% - в сельской местности.