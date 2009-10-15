Порты Крыма снизили переработку грузов

Портами Автономной Республики Крым за январь-сентябрь 2009 года переработали 8,6 млн. т грузов, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, основную часть грузопотока составляют сухогрузы - 84%. С начала года зафиксировано снижение объемов переработки импортных грузов (на 39%), грузов внутреннего сообщения (на 18%), экспортных (на 10%), транзитных (на 3%). При этом половина всего объема переработки формируется за счет транзитного грузопотока.

Отмечается также, что за указанный период в портах Крыма прошли обработку 1,6 тыс. судов, что на 36% меньше, чем в январе-сентябре предыдущего года. Около 84% обрабатываемых судов принадлежат зарубежным собственникам и фрахтователям.

Как сообщал УНИАН, предприятия Автономной Республики Крым в январе-августе 2009 г. на собственных и арендованных причалах обработали 7797,2 тыс. т грузов. Объем переработки грузов в сравнении с январем-августом 2008 г. снизился на 7,4%.