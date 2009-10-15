Авиапредприятия Кировоградщины сократили багажные перевозки

Предприятия авиационного транспорта Кировоградской области в январе-сентябре 2009 года осуществили перевозку 4,4 тыс. тонн багажа, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Объем грузооборота авиатранспорта за указанный период увеличился на 23,1% - до 3,2 млн. т/км.

Пассажирские перевозки за указанный период уменьшились на 7,2% - до 68,4 тыс. человек, пассажирооборот сократился на 6,9% - до 33,8 млн. пасс./км.