Железнодорожники обеспечили безопасность движения поездов

Железнодорожники обеспечили бесперебойность и безопасность движения поездов, оперативно среагировав на последствия неожиданно сильного похолодания и сложных метеорологических условий на западе Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, вечером 13 октября мокрым снегом с ветром были повреждены линии питания 110 кВ «Закарпатьеоблэнерго» на участке Воловец—Скотарское и «Львовоблэнерго» на участке Стрый—Любенцы, в результате чего были обесточены 7 тяговых подстанций. 14 октября остались отключенными тяговые подстанции Мостиская-2, Судовая Вишня (направление Львов—Мостиская), Любинь Большой (Львов—Самбир), Гнездичив (Стрый—Ходорив). Кроме того, более 100 км участка остались без энергоснабжения.

В частности, для возобновления устройств электроснабжения были задействованы аварийные бригады служб электрификации и энергоснабжения, а также путевой, сигнализации и связи Львовской железной дороги. Руководил работой специально созданный оперативный штаб.

Немедленно была организована доставка 37 пассажирских поездов, захваченных ненастьем: электротяга была заменена тепловозною тягой, и пассажиров доставили к месту назначения. Поездные бригады предупредили пассажиров о возможном отклонении поездов от графика движения из-за непогоды. Для грузовых поездов были оперативно разработаны маршруты следования объездными колеями.

В возобновительных работах 14 октября 2009 года было задействовано почти 600 монтеров колеи Львовской железной дороги. В ночь с 14 на 15 октября работало свыше 900 монтеров колеи. По станции Бескид (Львовская железная дорога) были задействованы одна снегоуборочная машина СМ-2 и 18 бензопил.

Состоянием на 18.35 14 октября движение поездов на Львовской железной дороге было полностью возобновлено.