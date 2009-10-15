В Крыму перевозки водным транспортом уменьшились

Водный транспорт Автономной Республики Крым в январе-сентябре снизил объемы перевозки грузов на 5,3% - до 767,2 тыс. тонн, из которых 66,2% приходится на внутреннее сообщение.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, общий объем выполненной транспортной работы, в сравнении с аналогичным периодом 2008 г., снизился на 17,1% - до 113,4 млн. т/км. При этом уменьшение грузооборота зафиксировано только в заграничном сообщении на 33,7%, а во внутреннем сообщении отмечен рост на 42,2%. Предприятия морского транспорта выполняют 94,9% объемов грузоперевозок и 85,3% грузооборота.

В сравнении с январем-сентябрем 2008 г,. на 16,3% уменьшились объемы пассажирских перевозок водным (морским) транспортом – до 912,7 тыс. пассажиров. Наибольшие объемы перевозок осуществлялись во внутреннем сообщении (60,4%), количество перевезенных пассажиров в котором составило 551,4 тыс., что на 22,8% меньше, чем за 9 месяцев 2008 г.