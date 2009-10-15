Кабмин должен рассмотреть реформы в отрасли до 20 октября
Укрзализныця рассчитывает на это
«Укрзализныця» рассчитывает на рассмотрение правительством проекта Программы реформирования железнодорожной отрасли до 20 октября т.г.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам начальник Главного управления развития и технической политики «Укрзализныци» Арликин ЗУБКО.
«На сегодня отработан проект реформирования железнодорожного транспорта. Он письмом направлен в Кабинет министров Украины, и сегодня с утра мы уже имеем поручение премьер-министра соответствующим министерствам и ведомствам относительно рассмотрения и согласования, с тем, чтобы до 20 октября, как это определено Указом Президента, эта программа, проект был предоставлен в Кабинет Министров на рассмотрение и утверждение», - сказал он.
По его словам, представленная программа несколько сдвинута по срокам. «Что касается этапов, есть некоторая подвижка в сроках, так как после утверждения Концепции развития железнодорожного транспорта в декабре 2006 г., предусматривалось утвердить программу до конца 2007 г., однако это не было осуществлено в связи со сменой правительства», - сказал он.
В то же время, А.ЗУБКО подчеркнул, что окончательные сроки завершения реформы назвать сложно, так как это процесс постоянного усовершенствования. «Каждый из нас понимает, что нет наилучшего, и процесс эволюции невозможно остановить. Реформирование - это процесс постепенный, эволюционный, и анализируя итоги влияния каждого из этапов на деятельность железнодорожного транспорта на результаты от этой деятельности, будут приниматься дальнейшие шаги по реформированию», - отметил он.
В частности, в разработанном «Укрзализныцей» проекте программы возобновляется идея, утвержденная Концепцией реформирования в 2006 г. Планируется создание Государственного концерна на базе существующих шести железных дорог Украины, позже - Государственной акционерной компании на базе действующего железнодорожного комплекса.
По данным «Укрзализныци», выполнение программы будет осуществляться в три этапа. На первом этапе (2009-2011 гг.) предусматривается принятие законодательных и нормативно-правовых актов, в частности, внесение изменений в закон «О железнодорожном транспорте»; создание государственного хозяйственного объединения железных дорог и других предприятий в госконцерн и пр. На втором этапе (2011-2012 гг.) проверка и подготовка функционирования железнодорожного транспорта в условиях перехода к вертикально интегрированной структуре управления и создание государственного хозяйственного общества магистрального железнодорожного транспорта. На третьем этапе (2013-2025 гг.) предусмотрено создание на базе имущественных комплексов государственного хозяйственного объединения железных дорог единого субъекта хозяйствования в форме ГАК; ликвидация перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых; выведение из состава железных дорог подразделений, принадлежащих к конкурентному сектору отрасли; выход на рынок частных перевозчиков с собственным подвижным составом; создание региональных железных дорог, владеющих инфраструктурой и подвижным составом, и пр.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в сентябре 2009 г. своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым СНБО, в частности, поручил Кабинету министров Украины утвердить до 1 декабря 2009 года Государственную программу реформирования железнодорожного транспорта, предусмотрев на основаниях, определенных Концепцией Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта, одобренной распоряжением Кабинета министров Украины от 27 декабря 2006 года №651-р, мероприятия по сохранению в государственной собственности целостного производственно-технологического комплекса железнодорожного транспорта и созданию на его базе на конечном этапе реформирования государственной акционерной компании (с закреплением 100% акций в собственности государства), деятельность которой бы обеспечивала высокую эффективность, инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность железнодорожного транспорта.
Справка УНИАН. 27 декабря 2006 г. распоряжением Кабмина №651-р была одобрена Концепция Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины на 2007-2015 гг. Она предполагает создание на базе «Укрзализныци» и ж/д предприятий ГАК «Украинские железные дороги», 100% акций которой будут принадлежать государству и не подлежат отчуждению. На протяжении 2007 г. на основе данной концепции разрабатывалась соответствующая программа реформирования, которая также предполагала создание ГАК.
Минтранссвязи в 2008 г. подготовило новый проект Программы реформирования железнодорожного транспорта, которым предлагалось создать ГП «Украинские железные дороги» перед созданием ГАК «Украинские железные дороги», в то время как ранее планировалось создание ГАК сразу, без промежуточного создания ГП. Выполнение программы планировалось осуществлять в три этапа с 2008 по 2015 г.