Услугами аэропортов Крыма воспользовались 631,3 тыс. пассажиров

За 9 месяцев 2009 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Автономной Республики Крым, составило 631,3 тыс. человек, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, на 13,3% сократился объем отправленных из аэропортов Крыма пассажиров, который с начала года составил 313,4 тыс. человек. Количество пассажиров, прибывших в аэропорты автономии, составило 317,9 тыс. человек, что на 12,6% меньше, чем за январь-сентябрь 2008 г. С начала 2009 года выполнено 4,9 тыс. рейсов, что на 11,2% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Авиаперевозчики Крыма оказывают услуги по перевозке грузов только в международном сообщении. По итогам января-сентября 2009 г. отмечено уменьшение объемов грузоперевозок и транспортной работы, по сравнению с январем-сентябрем 2008 г. эти показатели сократились, соответственно, на 17,3% и 35,6%. Из аэропортов автономии отправлено 174,7 тонн грузов, прибыло - 157,0 тонн, что, соответственно, на 63,8% и 58,0% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2009 г. услугами аэропортов Крыма воспользовались 542,7 тыс. пассажиров - на 11,4% меньше показателя прошлого года.