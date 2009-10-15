В Запорожской обл. грузоперевозки сократились

Транспортные предприятия, работающие на территории Запорожской области, в январе-сентябре т.г. сократили объемы грузоперевозок почти на треть.

Согласно официальным данным Главного управления статистики в Запорожской области, которыми располагает УНИАН, "за январь-сентябрь 2009 г. предприятиями транспорта области перевезено в общей сложности 12,3 млн. тонн грузов, что на 32,7% меньше, чем в январе-сентябре 2008 года".

При этом суммарный грузооборот составил 5288,3 млн. т/км. - сократился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 30,6%.

Наибольшее снижение грузооборота зафиксировано на предприятиях водного транспорта - на 82,0% и авиатранспорта - на 56,4%. Предприятия, работающие в сфере железнодорожных перевозок, сократили грузооборот на 32,1%, автотранспортники - на 13,6%.

По данным экспертов, снижение грузооборота произошло, в основном, за счет сокращения сырьевой составляющей и стройматериалов.

"Так, в частности, предприятия ж/д транспорта сократили грузоперевозки на 31,2%, что, в первую очередь, обусловлено сокращением потребности в ж/д перевозке каменного угля (на 90,5%), химических и минеральных удобрений (на 82,8%), кокса (на 61,5%), стройматериалов (на 53,9%) и нефти и нефтепродуктов - на 50,7%", - сообщили в управлении статистики в Запорожской области.