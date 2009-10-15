ДЖД завершила подготовку к зиме

Структурные подразделения Донецкой железной дороги завершили основную подготовку к работе в осенне-зимний период 2009/2010 годов.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, готовность котельных к эксплуатации составляет 100% (подготовлено 607 котельных). Создан запас из 8512 тонн энергетического угля и 529 тонн топочного мазута.

В помещениях структурных подразделений произведен внутренний и внешний ремонт. Кроме этого, они утеплены, проверены отопительные и вентиляционные системы, системы тепло- и водоснабжения. К уборке снежных заносов готовы 45 единиц специализированной снегоуборочной и снегоочистительной техники. Сегодня активно идет поставка и выдача зимней спецодежды и спецобуви, а также средств индивидуальной защиты.

К зимним перевозкам будут подготовлены 772 пассажирских вагона, а также сформированы 15 пассажирских составов из вагонов, которые эксплуатируются на высоковольтном отоплении. Данная работа проводится с целью повышения уровня качества обслуживания пассажиров, соблюдения температурного режима в вагонах и улучшения условий труда проводников. В пассажирских вагонах, отапливающихся углем, проверены места его хранения и состояние котлов. Вагоны, не задействованные в зимних перевозках, законсервируют в исправном состоянии. Для них уже подготовлены специальные места и приняты меры по сохранности.

Кроме того, продолжается подготовка вокзалов, павильонов, платформ и других объектов пассажирского комплекса.