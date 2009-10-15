Одесский порт завершил навигацию пассажирских судов

15 октября 2009 года завершилась навигация судов класса река-море в Одесском морском торговом порту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, последним в порт в этом сезоне зашел теплоход «Михаил Ломоносов».

Всего в нынешнем сезоне на Днепровско-Черноморских круизах были задействованы шесть теплоходов. Кроме «Михаила Ломоносова», в порт заходили «Т.Г.Шевченко», «Звезда Днепра», «Принцесса Днепра», «Маршал Кошевой», «Генерал Ватутин». Больше всего судозаходов осуществил теплоход «Звезда Днепра»: с мая по октябрь он 13 раз посетил Одесский порт.

По предварительным данным, во время навигации 2009 года в Одесском порту побывали 19,4 тыс. пассажиров.