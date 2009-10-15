Украина и Чехия согласовали квоту разрешений на перевозки

Украина и Чешская Республика согласовали окончательную квоту разрешений на пассажирские и грузовые перевозки на 2009 год и определили предварительное количество разрешений на следующий год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, соответствующие решения были приняты во время заседания Смешанной чешско-украинской комиссии по автомобильному грузовому и пассажирскому транспорту в Праге при участии заместителя председателя Госавтотрансадминистрации Петра ГЛАВАЦКОГО.

Страны договорились обменяться разрешениями в рамках контингента 2009 года и согласовали окончательную квоту разрешений на 2009 год. Так, до конца этого года украинским перевозчикам будет предоставлено 450 универсальных разрешений для осуществления нерегулярных перевозок пассажиров автобусами и 300 универсальных разрешений для перевозки микроавтобусами. Чешские перевозчики получат такое же количество универсальных разрешений.

Для грузовых перевозок на 2009 год были согласовано такое количество разрешений: для украинских перевозчиков - 9 тыс. универсальных разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок грузов, 1,5 тыс. двусторонних разрешений для осуществления грузовых перевозок и 1 тыс. универсальных разрешений и в/из третьих стран. Чешские перевозчики получат, соответственно, 9 тыс. универсальных разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок грузов и по тысяче двусторонних разрешений для осуществления грузовых перевозок и универсальных разрешений и в/из третьих стран.

Кроме того, по просьбе Минтранса, чешская сторона предоставила для украинских перевозчиков 500 дополнительных разрешений для двусторонних перевозок - до 15 ноября 2009 года.

Украина и Чехия также предварительно согласовали количество разрешений на грузовые и пассажирские перевозки на 2010 год. В следующем году украинским и чешским перевозчикам будет предоставлено по 500 универсальных разрешений для осуществления нерегулярных перевозок пассажиров автобусами и 300 универсальных разрешений для перевозки пассажиров микроавтобусами. Кроме того, будет предоставлено по 9 тыс. универсальных разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок грузов, 1,5 тыс. двусторонних разрешений для осуществления грузовых перевозок и 1 тыс. универсальных разрешений в/из третьи страны для каждой из стран.

В случае необходимости страны будут рассматривать возможность предоставления дополнительного количества разрешений.