В Антверпене в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО подписан меморандум о сотрудничестве между Одесским морским торговым портом и портом Антверпена (Бельгия).

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны меморандум подписал первый заместитель начальника государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» Юрий ВАСЬКОВ, с бельгийской стороны – председатель совета директоров Антверпенского порта Марк ван ПЕЕЛЬ.

Выступая перед церемонией подписания, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что нынешний меморандум является хорошей предпосылкой для организации отношений между городами Антверпен и Одесса и другими регионами Украины.

Он также отметил, что два порта являются самой короткой прямой линией в экономических отношениях между двумя странами. Президент Украины выразил надежду, что эти отношения будут развиваться.

В свою очередь, бургомистр Антверпена Патрик ЯНСЕН заметил, что сегодня экономический кризис коснулся многих стран мира, в том числе Украины и ее сталелитейной отрасли. Бургомистр выразил надежду, что сегодняшний меморандум станет ответом на экономический кризис, который коснулся обеих стран.