На реконструкцию скоростного трамвая нужно 80 млн. грн.

Для завершения запланированных на этот год работ по реконструкции столичной линии скоростного трамвая нужно 80 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил сегодня генеральный директор КП «Киевпастранс» Николай ЛАМБУЦКИЙ во время презентации образца нового трехсекционного трамвая.

По его информации, уже завершена первая и вторая очереди комплексной реконструкции скоростного трамвая.

«До конца года будут открыты уже в законченном виде станции «Кольцевая дорога», «Ромена Роллана», «Гната Юры и «Семьи Сосниных». До конца года линия будет построена технически вся. Проблемы останутся с обустройством станций. Для того, чтобы мы в этом году могли ввести в строй эти четыре станции, могли закончить рельсы, нам нужно около 80 млн. грн.», – сказал Н.ЛАМБУЦКИЙ. По его словам, эти средства бюджетом предусмотрены.

Присутствующий на презентации первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис БАСС сообщил, что в первом квартале следующего года планируется запустить все 14 станций скоростного трамвая.

Он также проинформировал, что вдоль линии скоростного трамвая установят шумозащитные экраны. Это уникальные конструкции, которые разработали специально для киевского скоростного трамвая.

Кроме того, предусматривается, что подвижной состав на маршруте обустроят сборными колесами с резиновыми элементами, а рельсы будут соединять современными упругими креплениями с резиновыми подкладками. Кроме того, весь подвижной состав скоростного трамвая будет иметь фальш-борта. Эти конструкции будут прикрывать колеса вагонов и таким способом уменьшать звук от движения.

В частности, презентованный сегодня трамвайный поезд, по словам Д.БАССА, - это новые вагоны европейского образца, которые практически бесшумные, имеют низкий пол для инвалидов, удобную кабину для водителя, оснащенную видеокамерами, а также систему кондиционирования.

“Первый экземпляр мы уже протестировали, и уже в ближайшее время, по завершении реконструкции, запустим его в эксплуатацию”, - сообщил Д.БАСС, добавив, что заменить весь подвижной состав трамваями такого образца планируется к Евро-2012.

Как проинформировали представители столичной власти, общая стоимость реконструкции линии скоростного трамвая – 422,8 млн. грн. Из городского бюджета на 2009 год уже выделено 296 млн. грн.

Средняя скорость движения скоростного трамвая возрастет до 25 км/час (до реконструкции скорость была – 18 км/час). Пропускная способность линии увеличится до 25 тысяч пассажиров в час (до реконструкции – 13 тысяч в час).

В настоящее время запланирована реконструкция еще трех трамвайных линий: от Кольцевой дороги до ул. Гната Юры; от проспекта Воздухофлотского до бульвара Лепсе и от бульвара Лепсе до ул. Гната Юры. Работы предусмотрено завершить весной 2010 г.