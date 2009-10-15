Крымское правительство готовит повышение тарифов

Совет министров АРК начал работу по подготовке проекта решения о пересмотре действующего способа регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном и междугороднем сообщении.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе крымского правительства, соответствующий вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по вопросам установления (согласования) тарифов и цен на рынке транспортных и других услуг.

По сообщению пресс-службы, участники заседания обсудили вопрос о принятии согласованного решения по изменению уровня тарифов на перевозку пассажиров автобусами, которые работают в обычном режиме движения в пригородном и междугородном сообщении.

"Используя предоставленное Кабинетом министров Украины право регулировать тарифы на пассажирские перевозки, Совет министров Крыма в июне 2008 года принял постановление, которым был установлен единый тариф на пригородные и междугородные перевозки в Крыму на уровне 18 коп. за человеко-километр. Однако сегодня, согласно расчетам экономистов, все ресурсы, входящие в себестоимость пассажирских перевозок, подорожали, затраты на перевозки возросли в целом на 35%, поэтому автопредприятия ставят вопрос о том, что они не могут работать в режиме нулевой или отрицательной рентабельности перевозок", - говорится в сообщении.

Члены рабочей группы обсудили разные способы решения этой проблемы. В частности, как один из вариантов, прорабатывается решение о том, что в дальнейшем будет принято решение не об установлении Советом министров фиксированного тарифа на пассажирские перевозки, а об ограничении предельного уровня рентабельности пассажирских перевозок на уровне 20%. На совещании отмечалось, что переход на новый способ регулирования тарифов должен сопровождаться рядом предварительных и защитных мер, системой оперативного контроля за установлением автопредприятиями новых тарифов с целью предупреждения злоупотреблений и неправомерного повышения стоимости перевозок.

Проект решения по этому вопросу будет обсужден на последующих совещаниях.