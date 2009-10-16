Toyota создаст автомобиль дешевле 10 тыс. долларов

Объем продаж авто в Бразилии, России, Индии и Китае превысил показатели США и Японии, поэтому Toyota решила сконцентрироваться на этих рынках, сообщает Дело.

Toyota вместе с дочерней Daihatsu разрабатывает новый легковой автомобиль ценой ниже 10 000 долларов специально для перспективных рынков Бразилии, России, Индии и Китая (БРИК). Автомобиль будет иметь модификации с учетом особенностей конкретной страны и поступит в продажу в начале 2010-х годов, пишет сегодня Nikkei. С целью снижения себестоимости автомобили предполагается производить в Индонезии на уже существующем заводе Daihatsu.

По сведениям Nikkei, проект находится в стадии активных переговоров с поставщиками комплектующих; их цены предполагается снизить на 30% по сравнению с нынешним уровнем. В январе-июне нынешнего года объем продаж новых автомобилей в странах БРИК впервые превысил показатели Японии и США вместе взятых. Новая модель Toyota будет дороже малолитражек для этого рынка, анонсированных Hyundai и Ford, а также Tata Nano ценой 2 000 долларов. Японская корпорация намерена компенсировать такой недостаток за счет высокого качества и технической оснащенности своего автомобиля.