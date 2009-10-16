Прибыль Harley-Davidson в 3 кв. упала на 84%

10:38, 16 октября 2009
Транспорт/Связь
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Harley-Davidson, крупнейший производитель мотоциклов в США, объявил о 84% падении прибыли в третьем  квартале 2009 г.  За отчетный период прибыль Harley-Davidson составила $26 млн. (11 центов на акцию), в то время как год назад  компания получила прибыль на уровне $166 млн. (71 цент на акцию). 

Дорогие «игрушки» во время кризиса покупают плохо. Это - аксиома.

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