Дорожники восстановили 305 из 334 объектов в Черновицкой обл.

По состоянию на середину октября 2009 г., в Украине дорожники восстановили 305 объектов дорожной отрасли из 334, расположенных на территории Черновицкой области, которые подверглись разрушениям в результате стихийного бедствия 23-27 июля 2008 г.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укравтодора», также подходит к завершению восстановление еще 19 объектов.

«Восстановительные работы в области не прекращаются даже в кризисный период. Уже до конца года мы планируем ввести в эксплуатацию еще 19 серьезных объектов, дорожники работают на полную мощность», - сообщил начальник Службы автодорог в Черновицкой области Иван МУНТЯН.

Как напоминают в ведомстве, в прошлом году было повреждено 391,4 км дорог и 33 моста, полностью разрушенными были 6 мостов и 50 км дорог. Сегодня возобновлены все 33 поврежденных моста и отстроены 5 мостов из 6, которые были полностью уничтожены водой. Продолжаются работы на последнем и самом большом мосту через р. Прут в с. Маршинци Герцаевского района.

Что касается автомобильных дорог, то, по информации пресс-службы, на стадии строительства находится еще 4,5 км из разрушенных 50 км. Все поврежденные пути были восстановлены еще до конца прошлого года.