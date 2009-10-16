Снижение тарифов на транзит зерна не должно ущемлять экспортеров

Снижение тарифов в портах на транзит зерна не должно ущемлять интересы украинских экспортеров. Такое мнение высказал президент Аграрной палаты Украины (АПУ) Дмитрий БЕРЕЗОВСКИЙ, комментируя действующие с 16 октября льготы на перевалку транзитных грузов в нескольких морских портах.

Как сообщила УНИАН пресс-служба АПУ, по его словам: “Мы не видим ничего негативного в снижении тарифов на транзит, если используются свободные мощности припортовых элеваторов, и национальный экспортер не будет платить больше, чем конкуренты из других стран”. По его мнению, основным препятствием для увеличения экспорта зерна из Украины является неразвитая инфраструктура. “Для решения этой проблемы, по нашим оценкам, в ближайшие несколько лет необходимо вложить не менее 2 млрд. долл. в строительство элеваторов, в том числе зерновых комплексов в портах”, - отметил Д.БЕРЕЗОВСКИЙ.

Глава Аграрной палаты не стал прогнозировать эффективность попытки привлечь дополнительные зерновые грузы только за счет снижения тарифов на морскую перевалку. “Этот вопрос следует решать в комплексе с оценкой свободных мощностей по хранению зерна, стоимости его доставки в порты и т.д.”, - пояснил он. В то же время, эксперт считает, что наиболее интересными для зернотрейдеров из России и Казахстана, с учетом введенных скидок, будут Ильичевский, Мариупольский и Ренийский порты.

Как сообщал УНИАН, с 16 октября 2009 года начали действовать скидки на транзит в девяти морских торговых портах Украины, которые Министерство транспорта и связи предоставляет в соответствии с приказом «О размерах скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины».

Преференции будут действовать до 1 апреля 2010 года. Скидки на транзит вводятся в девяти морских торговых портах: Ильичевском, Керченском, Мариупольском, Ренийском, Усть-Дунайском, Херсонском, Одесском, Бердянском и в порту «Южный». Приказ Минтранссвязи зарегистрирован 2 октября 2009 года в Министерстве юстиции Украины.

«Внедрив привлекательные тарифы на переработку транзита в морских портах Украины, мы создали благоприятные условия транзитерам. Введение этих скидок, безусловно, будет способствовать увеличению объема транзита через украинские порты», - отметил первый заместитель министра транспорта и связи Украины, исполняющий обязанности министра Василий ШЕВЧЕНКО.

Приказ о скидках к аккордным ставкам на транзит разработан с целью усовершенствования тарифно-ценовой политики в морской отрасли и создания благоприятных тарифных условий для сохранения и привлечения транзитных грузопотоков через территорию Украины. Принято решение относительно предоставления скидок к аккордным ставкам девяти морским торговым портам на переработку тех грузов, которые формируют транзитную грузовую базу украинских портов (например, железная руда, зерновые, уголь, черные металлы и т.п.). Скидки установлены на уровне от 20 до 50%. В том числе по зерну введены скидки в пяти портах: в Ильичевском - 30%, Мариупольском - 18%, Ренийском - 20,69%, а на сообщении Дунай-море в варианте “борт-борт” - 50%, Усть-Дунайском - 50% и Бердянском портах - 30%.