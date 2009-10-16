Гуржос проверил строительство дороги вокруг Луганска

Луганскую область с рабочей поездкой посетил председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины Вадим ГУРЖОС. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, которая занималась организацией поездки В.ГУРЖОСА.

Согласно сообщению пресс-службы, В.ГУРЖОС прибыл на Луганщину по поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с целью контроля хода строительства объездной дороги вокруг Луганска и обеспечения надлежащего содержания дорог областного центра и населенных пунктов области.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, председатель "Укравтодора" лично убедился в необходимости скорейшего финансирования окончания работ по строительству объездной дороги вокруг Луганска, а также трассы государственного значения «Киев-Луганск-Изварино».

«Луганская объездная дорога - значимый объект не только для города, но и для всего региона. Ее эксплуатация поднимет статус Украины и Луганщины, как транзитного транспортного коридора», - заявила депутат.

«Мы знаем, что состояние дорог Луганщины на протяжении последнего десятка лет находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Нужна комплексная программа ремонта и строительства дорог в нашей области. Сегодня мы наконец пришли с «Укравтодором» к такому соглашению, - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Первым шагом выполнения договора будет выделение денег на объездную дорогу».

Также народный депутат отметила, что до конца года будет выделено дополнительно из Госбюджета 30 млн. грн. на ремонты сельских и поселковых дорог. В связи с этим уже начата работа по составлению реестров этих дорог и определению объемов необходимых ремонтов.