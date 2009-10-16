АМК разрешил приобрести «Севморзавод»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение компании Energy Standard Fund Ltd. (Кипр) на приобретение контроля над ОАО «Севастопольский морской завод» (г. Севастополь).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что АМК также выдал разрешение Energy Standard Fund на приобретение контроля над ООО «ЮГСЕВМОРСЕРВИС» (г. Севастополь).

Пресс-служба АМК не уточняет доли приобретаемых компаний.

Справка УНИАН. ОАО «Севастопольский морской завод» (г. Севастополь) создано в 1995 году путем корпоратизации государственного предприятия. В настоящее время «Севморзавод» представляет собой компанию холдингового типа, в его структуру входят одиннадцать ООО, 2 акционерных общества и 4 дочерних предприятия. В том числе 5 профильных предприятий специализируются на военном и коммерческом судоремонте и судостроении.

По состоянию на апрель 2009 года, 43,9586% акций «Севморзавода» принадлежало компании Malter Enterprises Limited (Кипр), 29,36% – Vernon Holdings Limited (Британские Виргинские острова), 16% - ООО «КУА «Сварог Эссет Менеджмент» ПЗНВИФ «Третий».