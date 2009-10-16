АМК разрешил приобрести «Севморзавод»
Кипрской Energy Standard Fund
Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение компании Energy Standard Fund Ltd. (Кипр) на приобретение контроля над ОАО «Севастопольский морской завод» (г. Севастополь).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.
В сообщении отмечается, что АМК также выдал разрешение Energy Standard Fund на приобретение контроля над ООО «ЮГСЕВМОРСЕРВИС» (г. Севастополь).
Пресс-служба АМК не уточняет доли приобретаемых компаний.
Справка УНИАН. ОАО «Севастопольский морской завод» (г. Севастополь) создано в 1995 году путем корпоратизации государственного предприятия. В настоящее время «Севморзавод» представляет собой компанию холдингового типа, в его структуру входят одиннадцать ООО, 2 акционерных общества и 4 дочерних предприятия. В том числе 5 профильных предприятий специализируются на военном и коммерческом судоремонте и судостроении.
По состоянию на апрель 2009 года, 43,9586% акций «Севморзавода» принадлежало компании Malter Enterprises Limited (Кипр), 29,36% – Vernon Holdings Limited (Британские Виргинские острова), 16% - ООО «КУА «Сварог Эссет Менеджмент» ПЗНВИФ «Третий».