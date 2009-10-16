Аэропорт "Луганск" станет базовым для "UTaіr-Украина"

До конца текущего года "Международный аэропорт "Луганск" станет первым региональным аэропортом в Украине, который привлечет зарубежного бюджетного перевозчика.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

По словам заместителя директора по экономике и финансам коммунального предприятия "Международный аэропорт "Луганск" Елены ГАЛИЦКОЙ, это стало возможным благодаря тому, что за последние два года в аэропорту отмечается стойкий рост пассажиропотока на 15-20% в год. Эта тэнденция, по ее прогнозам, должна сохраниться и в будущем.