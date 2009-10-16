«Амадеус Украина» ожидает падение бронирования авиабилетов

Компания «Амадеус Украина» по итогам 2009 г. ожидает падение объемов бронирования авиабилетов в Украине через свою систему в пределах 24%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам директор компании Алексей МУРОВЦЕВ.

По его данным, в связи с кризисом отмечается падение объемов бронирования. В частности, в 1-м квартале 2009 г. отмечалось падение на уровне 30%, во втором – 27%, в третьем – 23-24%. «Таким образом, в общем по итогам 2009 г. ожидается падение на уровне 24%», - отметил он.

Как напомним А.МУРОВЦЕВ, совокупность объемов бронирования авиабилетов только по турагентствам в Украине в системе «Амадеус» в 2008 г. составила 4 млн. бронировок.

По данным А.МУРОВЦЕВА, в 2009 г. 47% менеджеров компаний сократили свои перелеты, 36% составил переход с бизнес-класса на эконом-класс.

А.МУРОВЦЕВ также сообщил, что инвестиции «Амадеус» в Украине в 2010 г. составят не менее 3 млн. евро – на уровне 2009 г.

Справка УНИАН. “Amadeus” занимает наибольшую долю рынка среди Глобальных Систем Бронирования билетов в Украине, производимых туристическими агентствами страны. При этом осуществляется бронирование авиаперевозок, гостиниц, круизов, турпакетов, железнодорожных перевозок. «Амадеус Украина» на 100% принадлежит компании Амадеус Глобал Тревел Дистрибьютион С.А.

Компания “Amadeus” – ведущий поставщик передовых решений в области информационных технологий, дистрибуции и электронной коммерции для мировой индустрии туризма и авиаперевозок. Занимает 1 место среди глобальных мировых дистрибутивных систем по количеству туристических агентств, использующих систему бронирования. Главный офис находится в Мадриде (Испания).

Доля компании на рынке Центральной, Южной, Восточной Европы по бронировкам турагентствами в 2009 г. составила 70,6%. Система Amadeus работает в 215 странах мира.