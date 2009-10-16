ОЖД перечислила в бюджет свыше 1 млрд. грн.

По итогам работы за 9 месяцев текущего года Одесская железная дорога оплатила в Государственный бюджет и целевые фонды 1025,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

Согласно сообщению, общий результат финансово-экономической деятельности Одесской железной дороги за 9 месяцев 2009 года является позитивным. На протяжении января-сентября 2009 года Одесская железная дорога выполнила объем грузовых перевозок на уровне 37 млрд. товарокилометров, что на 3,1% выше планового задания.

Оборот нагруженного вагона ускорен на 0,05 суток от планового задания, производительность локомотива перевыполнена на 24,9% от плана, показатели участковой и технической скорости — соответственно на 9,2 и 6,6%. Средний вес грузового поезда увеличен на 5,8% к плану. Такие показатели работы дают возможность железнодорожникам тем же количеством вагонов перевезти больше грузов к пунктам назначения. Кроме того, за указанный период перевезено почти 35,1 млн. пассажиров.