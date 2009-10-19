МТС ведет переговоры о продаже планшетов Kindle в РФ

Крупнейший сотовый оператор СНГ - МТС - и американский ритейлер Amazon.com Inc ведут переговоры о поставках в Россию популярного устройства для чтения книг в электронном формате Kindle, сообщили Рейтер источники на телекоммуникационном рынке.

"МТС хочет договориться об эксклюзивной продаже Kindle в России и предоставлять покупателям бесплатно трафик для скачивания книг, а платить потребитель будет только за скачиваемый материал", - сказал Рейтер источник на телекоммуникационном рынке.

"Если договорятся, то продажи Kindle начнутся не ранее 2010 года, но пока ни до чего не договорились".

"МТС активно в эту сторону смотрит, но переговоры находятся в самой начальной стадии", - подтвердил другой источник на телекоммуникационном рынке.

По оценкам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рынок устройств Kindle в России может составить 50.000- 70.000 штук.

"Если бы Amazon сделал поддержку русских шрифтов, продавали бы 50.000-70.000 Kindle в год, это много".

Представители МТС не комментируют эту информацию.

Крупнейший мировой онлайн-ритейлер Amazon 19 октября собирается выйти с устройством стоимостью $279 на рынки более чем 100 стран, а в ряде стран, включая Китай, работа устройства будет обеспечена беспроводным покрытием оператора AT&T Inc.

В США Kindle, работающий в стандартах связи 3G GSM, стоит $259, хотя год назад его цена была $359.

Amazon утверждает, что с помощью Kindle потребители получат доступ к более чем 200.000 книгам на английском языке, а также более 85 международным и американским газетам и журналам.

По оценкам Citibank, доходы Amazon, связанные с Kindle, составят в 2009 году $700 миллионов, а в 2010 - $1,5 миллиарда.

JPMorgan считает, что выход продукта за пределы Северной Америки может значительно увеличить прибыль компании, которая, по оценкам банка, составит в 2010 году $2,07 на акцию.

Amazon не раскрывает прибыль или доход, связанный с Kindle.

Накануне интернет-поисковик Google сообщил, что планирует составить конкуренцию Kindle и открыть в первой половине 2010 года интернет-магазин Google Editions для продажи электронных версий книг.

Первоначально в магазине будут продаваться 400.000-600.000 разных книг, с издателями которых компания заключила соглашения о партнерстве.

Google планирует продавать книги напрямую либо через другие онлайн- магазины, такие как Amazon.com или Barnesandnoble.com.

По оценкам экспертов, планшеты для чтения электронных книг станут самым "горячим" гаджетом грядущего праздничного сезона в США.