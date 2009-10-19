Генеральный конструктор "ОКБ Сухого" отметил 80-летний юбилей

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием генерального конструктора ОАО "ОКБ Сухого" Михаила Симонова с 80-летием, сообщает пресс-служба главы государства. "Талантливый конструктор, основатель авторитетной научной школы самолетостроения, Вы, без преувеличения, внесли огромный вклад в укрепление обороноспособности страны. Под Вашим руководством были созданы легендарные истребители марки "СУ", обладающие высокими тактико-техническими характеристиками, скоростью, маневренностью и огневой мощью", - цитирует поздравительную телеграмму президента РИА Новости.

Медведев с удовлетворением отмечает, что и сегодня знания и опыт Симонова востребованы в полной мере, под его руководством реализуются перспективные авиационные проекты и готовятся молодые талантливые специалисты. Герой России Михаил Симонов является лауреатом Ленинской и трех Государственных премий. В "ОКБ Сухого" работает с 1970 года, с 1983 года - генеральный конструктор предприятия.