Движение поездов в Венгрии практически остановлено

Железнодорожное сообщение между Будапештом и Веной парализовано в связи с забастовкой венгерских железнодорожников, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление государственной железнодорожной компании MAV.

Венгерские железнодорожники объявили о начале в понедельник бессрочной забастовки в знак протеста против запланированного сокращения государственного финансирования, которое должно привести к увольнению части рабочих.

В ночь на понедельник, после полуночи, железнодорожное сообщение было практически прекращено по всей стране. Утром ситуация несколько улучшилась, однако полное восстановление железнодорожного сообщения, по данным MAV, возможно только во второй половине дня понедельника.

Агентство отмечает, что ситуация с забастовкой уже вышла за пределы Венгрии - в связи с тем, что пассажиры не могут попасть из Вены в Будапешт, австрийские власти уже отправили по данному маршруту несколько автобусов. В воскресенье глава Независимого профсоюза железнодорожных работников (VDSzSz) Иштван Гашко сообщил, что причиной забастовки является запланированная правительством реорганизация железнодорожных перевозок и увольнений сотрудников.

Проект государственного бюджета Венгрии на 2010 год предполагает сокращение финансирования государственной железнодорожной компании MAV на 40 миллиардов форинтов (150 миллионов евро). Глава профсоюза заявлял, что, по его мнению, в забастовке примут участие не менее 80% работников венгерских железных дорог.

Предыдущая забастовка, начавшаяся по инициативе профсоюза железнодорожников Венгрии VDSzSz 14 декабря 2008 года парализовала движение поездов внутри страны на две недели. Грузовые и пассажирские поезда не могли пересечь границу Украины и Венгрии. Российская железнодорожная компания "РЖД" объявляла ранее о приостановке продажи билетов на беспересадочные пассажирские вагоны, следующие до станций Венгерских железных дорог или транзитом через территорию Венгрии, из-за забастовки железнодорожников в стране. Тогда профессиональная ассоциация требовала увеличения размеров оплаты труда сотрудников.