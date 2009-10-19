Забастовка железнодорожников парализовала Францию

Французские железнодорожники в понедельник вечером выйдут на забастовку до полуночи вторника, выступая против предстоящих сокращений, движение будет затруднено по всей стране, передают французские СМИ.

Три из четырех профсоюзов, объединяющих сотрудников Национальной компании французских железных дорог (SNCF), призвали бастовать против реорганизации сектора грузоперевозок. В конце сентября компания обнародовала "план развития грузоперевозок", и профсоюзы опасаются, что в его рамках будут упразднены шесть тысяч рабочих мест.

Кроме того, профсоюзы выступают против децентрализации компании и создания филиалов. Забастовка затруднит региональное сообщение. Как ожидается, по всей стране будет отменена половина региональных экспрессов TER и поездов дальнего следования Corail. Будет отменена также половина высокоскоростных поездов TGV западного и юго-восточного направления и треть TGV северного направления. При этом TGV на востоке Франции и поезда международного сообщения будут следовать по расписанию.

SNCF вынуждена сокращать грузоперевозки, поскольку французская экономика уже не нуждается в транспортировке прежнего количества энергоносителей и промышленного сырья: 80% электроэнергии в стране производится АЭС, а промышленность уступает место сфере услуг. Предприятия нуждаются в небольших партиях грузов и предпочитают автотранспорт железнодорожному. Кроме того, с 2006 году во Франции сектор железнодорожных грузоперевозок открыт для конкуренции, и доля SNCF на рынке сокращается.