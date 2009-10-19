Туркменистан: через ж/д мост Атамурат–Керкичи прошли первые 1000 вагонов

Свыше 1000 вагонов с различными видами грузов прошли за истекший месяц через железнодорожный мост Атамурат – Керкичи, соединяющий берега Амударьи. Таким образом, мост, протяженность которого составляет 1414 м, превратился в важный транспортный коридор по доставке народнохозяйственных грузов, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

Эксплуатационный режим моста Атамурат – Керкичи наращивается в соответствии с запланированным графиком, объемы транспортировки строительных материалов, техники, зерна, минеральных удобрений и других грузов планомерно увеличиваются.

Напомним, что открытие этого крупного инженерно-технического объекта стратегического значения, возведенного украинскими строителями, состоялось 16 сентября текущего года, при участии президентов Туркменистана и Украины, передает www.turkmenistan.ru.