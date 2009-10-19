Троллейбусы и трамваи Харькова вышли на маршруты

Сегодня в Харькове впервые с 9 октября – начала забастовки коммунального предприятия «Горэлектротранс» - на маршруты вышли все троллейбусы и трамваи.

Как сообщила корреспонденту УНИАН председатель профкома «Горэлектротранса» Людмила ЗАХАРЧЕНКО, решение начать работу принял коллектив предприятия, ввиду обещаний властей Харькова выделить в 20-х числах октября деньги на зарплату.

«Мы ждем, что горсовет выделит предприятию 9 миллионов гривен, и в двадцатых числах людям начнут выдавать зарплату», - сказала Л.ЗАХАРЧЕНКО.

Кроме того, она сообщила о решении направить на выплату текущей зарплаты 100% средств от выручки за перевозку пассажиров. «Эти средства накапливаются», - сказала председатель профкома.

При этом Л.ЗАХАРЧЕНКО отметила, что «вопрос забастовки не снят, поскольку еще ни один из работников не получил зарплаты», и «коллектив ждет обещанного».

На предприятии также сообщили, что на линии сегодня вышли машины всех четырех – 2-х трамвайных и 2-х троллейбусных – депо: в 8 часов утра уже работали 203 трамвая и 162 троллейбуса – почти 100% вагонов по плану выхода в будни.

Как сообщал УНИАН, 9 октября коллектив ХКП «Горэлектротранс» объявил бессрочную забастовку с требованиями выплаты зарплат. В первый день акции протеста прекратили работу все четыре - два троллейбусных и два трамвайных – депо Харькова, работу приостановили 2421 из 3630 работников предприятия – в основном водители и кондукторы. На линии в целом не вышло 233 трамвая и 179 троллейбусов. По данным профкома предприятия, зарплата не выплачивается с мая этого года. Общая сумма долга по зарплате на сегодня составляет около 30 млн. грн. В целом руководство «Горэлектротранса» ожидает получить около 38 млн. грн., учитывая другие свои обязательные расходы.

10 октября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила министру труда и социальной политики Людмиле ДЕНИСОВОЙ, министру по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексею КУЧЕРЕНКО, исполняющему обязанности министра финансов Игорю УМАНСКОМУ, а также председателю Харьковской облгосадминистрации Арсену АВАКОВУ и мэру Харькова Михаилу ДОБКИНУ принять безотлагательные меры для погашения задолженности по зарплате работникам ХКП «Горэлектротранс».